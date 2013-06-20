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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 09:15 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌，因贝南克称美联储今年稍晚将开始缩减刺激举措

亚洲早盘欧元/美元 跌0.1%报1.3282美元，自周三触及的1.3418附近四个月高点回落。

贝南克讲话推动澳元/美元 跌逾2%，自2010年9月以来首次跌破0.9300，最新报0.9282。澳元下跌并不仅仅因为是商品货币，还因为其是新兴市场形势的风向标。

新兴市场货币料也将承受重压。

美国8月期金合约 在周四亚洲早盘跌幅超过2%至每盎司1,342.30美元。现货金 跌0.4%报1,344.75。

美国原油期货 跌0.6%报每桶97.65美元。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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