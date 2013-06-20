台湾债市：五年期公债殖利率大升逾5基点，因美联储今年将缩减买债计划

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透台北6月20日 - 台湾公债五年券102/2 殖利率周四盘初一度走升逾5基点，因美联储主席贝南克称，美联储今年可能缩减刺激计划。这令美债殖利率大幅弹升至15个月的高位。
惟五年期公债殖利率开盘后升势缩减。一位票券商交易员表示，五年期公债报价仍松，预期今日殖利率升幅将会较盘初缩减。
美国公债价格周三回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，尽管美国经济成长步伐仍然缓慢，但如果经济预估被证明是正确的，联储准备缩减购债规模。
对美联储缩减购债规模并最终上调短期利率的担忧引发公债市场的大举抛售，指标公债收益率触及15个月高位，五年期公债收益率攀升至2011年8月以来最高。指标指10年期公债收益率较周二尾盘上扬13个基点，报2.318%，根据路透数据，此为2012年3月以来首见水准。
本地时间，102/2殖利率升升2.92点，报1.0210%。102/6R 发行前交易殖利率升3.26个基点，报1.3932%。 (完) (记者 高洁如；审校 林高丽)
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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