国际油市：美国原油期货价格跌破98美元，受贝南克讲话影响

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
美联储主席贝南克称，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。
EIA数据显示，上周美国原油库存增加31.3万桶，路透调查原预估为减少50万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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