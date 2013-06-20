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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 09:20 BJT

国际油市：美国原油期货价格跌破98美元，受贝南克讲话影响

美联储主席贝南克称，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。

EIA数据显示，上周美国原油库存增加31.3万桶，路透调查原预估为减少50万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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