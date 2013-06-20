港报财经评论：中央底线切勿乱猜--信报6月20日

中央底线切勿乱猜/ 习广思

环球金融市场静待贝南奇于联储局议息后的讲话，投资者近日对后市只能观望，政客立场难以捉摸，既有期望，又有恐惧，在阴霾未散之前，大部分投资者都选择按兵不动。另一边厢，中国内地银行闹水荒，为中港股市增添多一重不明朗因素，中资股弹极不起。港股在议息前夕回软，似乎敢于押注贝南奇的投资者并不多。恒指昨天开市后跌穿21,000点，低位见20,892点，午后跌幅一度收窄，但未几被欧洲开盘拖累，收报20,986点，下跌238点。全日成交额618亿港元，沽空比率13.3%。国企指数走势更弱，低位见9,535点，差一点跌穿上周四低位。恒指疲态未改，反弹幅度无法补回裂口，很可能低处未算低。今日市况将反映贝南奇讲话的影响，投资者不宜抱过高期望，以贝南奇的作风，没可能告诉你退市日期，但或者会留下一些问号、一些空间，让市场再次自我解读。市场或继续惊慌，或稳定下来，一切由情绪主导。

股市博反弹不成，地产股弹完再跌，反弹由钢铁股接力。濠赌股、航运股急弹后要暂竭，投资者可继续留意。蒙牛 买雅士利 是双赢，两者股价急涨。大市缺乏方向，个别强势板块是投资者的目标。手机设备股成为市场焦点，舜宇光学 相机模组5月份出货量增长持平，大摩唱淡，股价配合大成交急跌12.6%，投资者短线不宜捞了。反之，有一些股份整固后回升，富士康 的股价昨天就急升6%。港股受制于两项因素，外围看贝南奇的退市言论，中国内地看水紧情况。中资股弱势，即使贝南奇暂时安抚市场情绪，但中国内地水荒未解决，相信中资股难有突破。中国内地银行拆息持续高企，隔夜利率前日虽有下降，但昨日又回升至7.66厘，一个月拆息企于7.615厘高水平。

市场原先对这场水荒不明所以，半年结的季节因素、端午长假因素及至5月份外汇流入放缓等因素，对市场都有影响，但又不足以解释资金为何如此紧张。更多观察指出，这是源于央行整顿影子银行、银行理财产品所致，年中将有大量理财产品到期，以致银行更加需要囤积存款，以应付这些产品赎回。然而，市场始终摆脱不了逢低必救、一死即放的思维。中国内地、国际媒体均披露，银行高层放风央行将调低存款准备金率，配合这个期望的客观因素是，经济持续低迷，通胀水平偏低，令央行有更大的放松空间。(B02)

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日圆美债打破反比关系/ 苏子

上月初美国10年期国债息率仍处1.65厘水平，但到上月底却已因为市场担心联储局退市而显着突破2.05厘阻力水平，更成功在2.1厘关口以上收市，出现了重大突破。美国国债息率的走势一向与日圆存在反比关系，换言之，即美国国债息率上升，日圆便会下跌；反之亦然。不过，自上月下旬开始，上述的反比关系却出现了变化，因为美债息率继续上升但日圆却不跌，使日圆看淡的投资者大跌眼镜。

本月初曾预期日圆下跌空间应不会太大，原因之一便是因为看见美国10年期国债息率一直保持强劲的势头，并未返回2厘心理关口以下波动，故当时仍相信美元兑日圆有望在6月再度上试今年的103.73高位阻力，但结果日圆的走势却于本月10日在美国10年期国债息率升至2.2厘以上后，于翌日出现暴升，美元兑日圆更在失守上月3日的97.86重要低位支持后而瞬间暴挫至95.88低位才能喘定。日圆打破了与美国10年期国债息率的反比关系，使到当时不少投资者因继续看淡日圆而大跌眼镜之余，所建立的日圆短仓亦不约而同录得损失惨况。

目前美国10年期国债息率仍保持在2.18厘的偏高水平，但日圆的走势却已成功转弱为强，上周四美元兑日圆更曾低见93.77水平。导致上述的反比关系被打破的原因，便是目前日圆的走势因日圆利差交易拆仓，已经与日经指数形成另一个反比关系。因此，在日经指数仍然有机会被市场炒作可能再次步入熊市的阴影下，即使美国10年期国债息率稍后可以继续上升，但日圆汇价应极难与债息出现下跌的反比关系，反而有可能因为在日经指数再次大跌而显着上升。故小心美元兑日圆或会因此跌破4月2日的92.53低位及继续寻底。目前投资者应暂时放弃以美国国债息率及日圆的反比关系而作出买卖日圆的决定。(B08)