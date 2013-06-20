港报财经评论：沪拆息高企，上证下试2,000--经济日报6月20日

沪拆息高企，上证下试2,000/ 林瑞芬

投资者当知今早美国联储局的最新表态指引，市道亦会受其牵引。技术而言，港股偏弱势要扭转，至少要重企21,300更要夺回21,500失关，不然顺势向下考验20,300。恒指昨收20,986，跌238点或1.13%；中资股跌势更强劲，国指收9,584，跌1.53%，可见中资股之弱势仍盛，对港股视为重要不利因素。A股问题天天都好，上证昨一度急回2%至2,115，最终收2,143，跌0.62%，是因为IPO将于7月重启。IPO重启问题今年以来，已有好几次成跌市之因，赖因重启IPO，要减持二级市场股票预留资金认购，拖累股市表现。

事实上，据广发证券4月份统计过去IPO重启对于新股首日涨跌幅的影响启示，多为正，首日涨跌幅在重启后会达到一个较高的水准，这主要源于市场普遍认为经历暂停严格审查后的新股质地优秀，追捧新股热情较高，因此首日涨幅普遍较高。上周亦曾引述中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见此新政向市场提示，执正IPO制度的决心，如保荐机构和发行人大股东都将要不同程度地承担发行后的连带责任：如果发行人上市首年业绩下滑超过50%，相关保荐机构的所有IPO申请都可能遭到证监会冻结。如果上市五年内，股价跌破每股净资产，发行人需要提出自救方案等等，都是有针对性，难怪市场会有所准备。从附表广发收集的统计总结，IPO重启或暂停前后，市场大多延续变更之前的趋势，只是成市场上涨或下跌的加速器，不是市场的拐点标志。

总体而言，IPO重启对于上证指数的影响偏于负面；IPO暂停则偏于正面。历史上8次暂停中，市场大多迎来较大幅度上涨，仅有1995年7月、2001年7月和2004年8月略有下跌，下跌幅度为15%以内，其余几次暂停期间最大上涨幅度大多超过50%。在7次IPO重启后，仅有1996-2001年、2006-2008年出现牛市的大幅上涨，其余阶段均为下跌，幅度约为10-20%。股票量增加，对股市的影响，关键说到底是市场的吸收量/需求，经济放缓未见大起色下，僧多粥少，自然对股指有影响。只有经济有起色，需求量增，供应量增都不是大问题。(B05)