《中国报摘》--其他报纸重要消息6月20日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
**上海证券报**
--记者获悉，各地银监局及银行近日收到《中国银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》，要求各银行业机构高度关注类金融机构和民间融资行为的潜在风险，并要求各银行将外部风险防范纳入全面风险管理。
--人保集团 公告，已完成发行160亿元人民币次级定期债务，期限为10年，前五年票面年利率为4.95%，第五年末人保集团具有赎回权，若不行使赎回权，则后五年的票面年利率为6.95%。
**证券时报**
--国土资源部油气战略中心处长潘继平表示，中国可能会在两年内将天然气价格机制改革扩大至全国，他预计到2020年中国天然气消费量将达到3,500-3,800亿立方米，2030年达到5,500-6,000亿立方米，年均增长8%-9%，到2020年中国天然气进口量将达到1,500亿立方米。
--凯德中国近日以19亿元获得上海广川置业70%股权，拟在后者拥有的汉中路地块上打造综合体项目。
--上海石化 和仪征化纤 双双公告再次提高股改的送股比例，两公司均将方案中的对价安排调整为每10股送5股。
**21世纪经济报 道**
--平安集团与南京市政府签署战略合作协议，三年内将累计投资1,000亿元人民币，支持南京市在城镇化、工业化、信息化等领域的投资建设，6月平安还与湖北省政府、昆明市政府和青岛市政府签订了战略合作协议，分别于未来三年拟投资1,000亿、800亿、500亿元用于支持当地发展。
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。