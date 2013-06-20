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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 09:08 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月20日

**上海证券报**

--记者获悉，各地银监局及银行近日收到《中国银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》，要求各银行业机构高度关注类金融机构和民间融资行为的潜在风险，并要求各银行将外部风险防范纳入全面风险管理。

--人保集团 公告，已完成发行160亿元人民币次级定期债务，期限为10年，前五年票面年利率为4.95%，第五年末人保集团具有赎回权，若不行使赎回权，则后五年的票面年利率为6.95%。

**证券时报**

--国土资源部油气战略中心处长潘继平表示，中国可能会在两年内将天然气价格机制改革扩大至全国，他预计到2020年中国天然气消费量将达到3,500-3,800亿立方米，2030年达到5,500-6,000亿立方米，年均增长8%-9%，到2020年中国天然气进口量将达到1,500亿立方米。

--凯德中国近日以19亿元获得上海广川置业70%股权，拟在后者拥有的汉中路地块上打造综合体项目。

--上海石化 和仪征化纤 双双公告再次提高股改的送股比例，两公司均将方案中的对价安排调整为每10股送5股。

**21世纪经济报 道**

--平安集团与南京市政府签署战略合作协议，三年内将累计投资1,000亿元人民币，支持南京市在城镇化、工业化、信息化等领域的投资建设，6月平安还与湖北省政府、昆明市政府和青岛市政府签订了战略合作协议，分别于未来三年拟投资1,000亿、800亿、500亿元用于支持当地发展。

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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