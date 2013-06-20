港报社评：要鲶鱼效应，弃近亲繁殖--星岛日报6月20日

大学学位成为部分港人维护本土权益的新战线。来港就读大学的内地生年年增多，去年有1万6千多人获批准，比10年前激增9倍。现时本科生和修课式硕士生，境外生有不得超过20%的规限。至于没有比例规限的研究式硕士和博士课程，有70%学生来自内地。

有网民认为本港大学“滥收”内地生，排挤了港生机会。大学要在照顾本地学生需求和收生多元化之间作出平衡。如果招收的境外生水平比本港向隅学生差，确属滥收，不过香港没有出现这现象。

曾有大学教员觉得不少港生，入学后花太多时间搞活动和兼职，引进内地优才生可作平衡，产生鲶鱼效应，透过良性竞争提高学习风气。至于硕士学额，近年比较受港生欢迎的是修课式硕士课程。埋头学术研究的硕士课程，若没有大量内地优才来港，本港大学很多研究都未必可以开展。

大学是开拓知识新领域的场所，最忌“近亲繁殖”美国人不特别聪明，美国中学教育不特别出色，但是大学则能够从全球各地吸纳教与学的精英，成为国家不断创富强大的重要基础。内地生来港学习，不但在提升学术水平和扩阔港生视野方面作出贡献，日后还可留港贡献专长。现时香港失业率低至3.4%，内地生可补充本地高端人才不足。

“港人优先”有合理的地方，投放的资源要有保障，同时亦要避免过犹不及，导致社会竞争力下滑。与其放大内地生与港生的矛盾，不如多花心力促进内地生融入本港社会，同时切实评估内地生对宿位和在外间租住房屋的需求，理顺当中的资源配置。(A04)