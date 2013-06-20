港报社评：汇率利率市场化，定中国转型成败--信报6月20日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
人民币汇率形成机制重启改革到昨天刚好三周年。三年来，人民币汇率虽然从单边升值转向双边波动，但市场在汇率形成中发挥的基础性力量，迄今依然薄弱。当前人民币汇率和利率市场化改革，几乎决定中国经济转型的成败。
从央行再启动汇率形成机制改革至今，人民币在上升过程中，不排除央行有测试人民币均衡汇价水平，进一步推进市场化的政策意味。
人民币汇价近期迭创新高，与经济表现明显“背驰”。看深一层，当前中国经济增速放缓，要突破结构性改革的“瓶颈”，非要对汇率和利率这两个在经济体系中最重要的价格进行市场化不可。然而截至目前，在汇率形成机制改革上，国际收支失衡始终拖着改革后腿。
当前通过金融改革去改变消费和投资的模式，在出口受制之下，更显得刻不容缓。事实上，今年第一季国际收支“双顺差”也是经济内部失衡的外在反映。
另一方面，消费占GDP比率却不断下降，充分暴露了中国经济增长的结构性纰漏。由国家对资本配置的主导性，低投资回报所创造的总需求，当前已走到极限边缘，必须尽快改革投资体制。
短期之内，政府会加快利率自由化，同时放宽人民币汇率波动区间的改革步伐，稍后举行的十八届三中全会，深化金融改革无疑将是政策“重中之重”。
利率及汇率市场化对中国转向内需增长型的成败，可发挥决定性作用。汇率改革过去三年的进程显得停滞不前，有必要加快变革步伐。推进利率市场化，再扩大人民币汇率波动区间，形成更有弹性的汇率浮动机制，改革政策出台宜早不宜迟。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
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交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。