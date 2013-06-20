修正-芝加哥期市：新作玉米期货下跌，对美联储声明作出反应

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌％ 30日移动均值 RSI
CBOT小麦 702.75 -4.25 -0.60% +3.27% 696.48 64
CBOT玉米 566.00 -4.50 -0.79% +5.11% 553.16 59
CBOT大豆 1306.25 -4.50 -0.34% -13.64% 1478.29 51
CBOT稻米 $16.18 -$0.11 -0.64% -0.92% $15.64 66
美国原油 $97.45 -$0.79 -0.80% -1.01% $95.38 62
汇率
欧元/美元 $1.329 -$0.010 -0.77% -0.58%
美元/澳元 0.931 -0.018 -1.86% -2.46% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/郑茵 审校 于春红)
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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