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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 09:39 BJT

修正-芝加哥期市：新作玉米期货下跌，对美联储声明作出反应

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌％ 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 702.75 -4.25 -0.60% +3.27% 696.48 64

CBOT玉米 566.00 -4.50 -0.79% +5.11% 553.16 59

CBOT大豆 1306.25 -4.50 -0.34% -13.64% 1478.29 51

CBOT稻米　　　 　$16.18 -$0.11 -0.64% -0.92% $15.64 66

美国原油 $97.45 -$0.79 -0.80% -1.01% $95.38 62

汇率

欧元/美元 $1.329 -$0.010 -0.77% -0.58%

美元/澳元 0.931 -0.018 -1.86% -2.46% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/郑茵 审校 于春红)
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