版本:
中国
债券 | 2013年 6月 20日 星期四 09:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月20日-6月27日

路透6月20日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。      
            
 日期   时间  国家    规模     发行细节
 6/20         英国             标售2018年到期公债
 6/20         西班牙           标售公债
 6/20         法国             标售BTAN中期公债
 6/20         法国             标售OATi指数挂钩公债
 6/24   1350  法国             标售国库券(BTF)
 6/25         美国             两年期公债
 6/25         意大利           零息/BTPEI债券
 6/25         西班牙           三个月及九个月期国库
                               券
 6/26         美国             标售五年期公债
 6/26         意大利           标售债券
 6/27         美国             七年期公债
 6/27         日本             三个月期贴现国库券
 6/27         日本             两年期公债
 6/27         意大利           中长期公债标售
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐