《全球主要国家债券发行预告》--6月20日-6月27日

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透6月20日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/20 英国 标售2018年到期公债 6/20 西班牙 标售公债 6/20 法国 标售BTAN中期公债 6/20 法国 标售OATi指数挂钩公债 6/24 1350 法国 标售国库券(BTF) 6/25 美国 两年期公债 6/25 意大利 零息/BTPEI债券 6/25 西班牙 三个月及九个月期国库 券 6/26 美国 标售五年期公债 6/26 意大利 标售债券 6/27 美国 七年期公债 6/27 日本 三个月期贴现国库券 6/27 日本 两年期公债 6/27 意大利 中长期公债标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
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