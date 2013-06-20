港报社评：七一两阵对圆，最重要自由选择无胁迫--明报6月20日

今年7月1日，除了民阵惯常发起大游行，建制阵营策划的庆祝回归活动，今年首次与大游行同一时段举行，被认为目的在分散市民对大游行的注意力。虽然建制阵营否认新做法乃针对大游行，但其解说矫揉造作。

七一回归周年，市民基于立场认知不同，取态各异，不过，近日坊间不少人批评建制阵营调整庆祝时间，认为此乃挤压民主阵营争取民主的空间。其实，建制阵营另行部署，不应该受到批评，因为七一若只准游行或只准庆祝，有你无我地相互排斥，都属专制霸道。

虽然建制阵营强调今年的做法，并非针对民间大游行，但不惜工本，重金举办的多项活动，时间都与大游行重叠。若说纯属巧合，很难使人相信。

2003年开始，七一有多少人参加游行，被认为是探测市民对政府施政满意度的温度计。今年七一是特首梁振英率领的政府施政首年，过去一年梁班子成员接连出事，政府威信遭到冲击。按过往规律，七一就是宣泄口，建制阵营面对不利情况，以另类思维务求减少游行人数的可能性不低。

今次建制阵营的做法不限于派糖，而是有针对性地要消解民间反对力量。国教科事件，有市民被组织起来支持政府，标榜“爱港”的一些团体，这类群众组织的性质和目的，一直不清晰明确，“被组织”则甚为明显。

本来，社会人士就相同政治主张而组织起来，无可厚非，但是，若有公权力背景，接受大量资源支援，则其性质绝非纯粹民间组织，而政府若利用这类组织作为施政的民意基础，则肯定与真实民意脱节。(A04)