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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 09:20 BJT

《香港报摘》--经济日报6月20日

* 要闻版头条:

--继大摩之后，滙丰加入大幅调低中、港经济预测，并全面下调中港股市目标最多近两成。 * 其他: 　　--中港两地闹水荒，内地拆息飙升，间接令港元流动性抽紧，加上半年结效应，中银香港 和渣打香港等大型银行已上调港元定存息至达1.4、1.5厘吸纳短期资金，消息指，香港最大银行滙丰最快今日有行动。

--长远房屋策略督导委员会称，根据经济转变及新增人口等因素推算，未来10年香港私人楼宇将供过于求，但公屋则求过于供。

--内房壳股资本操作再有突破，有消息指，东力实业 最快将于日内公布，大股东招商地产有望获上市委员会批准，可向其注入约62亿港元的地产项目。分析指，这将扫除市场担忧，并给其他内房企业启示。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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