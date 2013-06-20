《香港报摘》--经济日报6月20日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
* 要闻版头条:
--继大摩之后，滙丰加入大幅调低中、港经济预测，并全面下调中港股市目标最多近两成。 * 其他: --中港两地闹水荒，内地拆息飙升，间接令港元流动性抽紧，加上半年结效应，中银香港 和渣打香港等大型银行已上调港元定存息至达1.4、1.5厘吸纳短期资金，消息指，香港最大银行滙丰最快今日有行动。
--长远房屋策略督导委员会称，根据经济转变及新增人口等因素推算，未来10年香港私人楼宇将供过于求，但公屋则求过于供。
--内房壳股资本操作再有突破，有消息指，东力实业 最快将于日内公布，大股东招商地产有望获上市委员会批准，可向其注入约62亿港元的地产项目。分析指，这将扫除市场担忧，并给其他内房企业启示。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。