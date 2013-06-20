港报社评：市建局应与发展商错位发展--文汇报6月20日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
政府去年邀请市建局推出两个工厦重建先导项目，首个位于西环士美菲路的旧工厂拟转为住宅，但谘询期间被全部14名业权拥有人反对，市建局已提请发展局局长考虑是否继续推展。事实上，一些位置地点具发展潜力的旧区地段，应鼓励旧工厦业主自发联络发展商自行重建。市建局应避免与发展商争夺重建项目，市建局应与发展商错位发展，更多参与重建难度大而又为城市发展所需要的重建项目。
当局邀请市建局进行西环工厦重建项目，目的在于促进工厦业主进行重建。如继续和业主在赔偿额上拉锯，反而拖慢重建进度。现时业主能自行联络发展商重建，倘能成功洽谈，2年后可展开重建工程，有利加快重建进度。
目前本港市区重建进度缓慢，是由于一些旧区地段位处偏僻或非黄金地段，难以吸引发展商进行收购发展，这特别需要作为公共机构的市建局，发展一些难以重建发展的地段。政府向市建局注资100亿元，也是为了填补重建时遇到的发展亏损，发挥公共机构促进市区重建的作用。如果市建局和发展商在重建发展时重叠角色，不利于加快整体重建进度。
应该看到，目前本港仍有大量荒废工厦，政府去年初已提出加快重建旧工厦，配合“全港搵地”目标，但是，单靠市建局步伐未免太慢，需要其他发展商共同协作。政府应充分调动发展商的市场功能，避免与发展商争夺重建项目。市建局今年将就长沙湾另1个工厦项目进行收购出价，当局应考虑今次项目谘询中的业主意见，汲取重建经验，调整未来工厦重建计划的角色定位和路向。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。