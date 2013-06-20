港报社评：中央冷待钱荒，还需解资金堰塞--经济日报6月20日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
内地拆息昨再狂飙，反映钱荒加剧。内地资金泛滥甚于美国，惟市场则极缺水，天量资金空转，既未助实体经济，更成经济金融堰塞湖。 内地钱荒虽愈演愈烈，中央却续袖手。总理李克强昨强调，要坚持住稳健的货币政策；人民银行昨更预告，今天发行20亿元人币央票抽资，释出中央决不放水的强烈讯号。中央铁石心肠背后，或有两盘算。 其一，内地钱荒底因，在于内地银行近年续享暴利，管理资金却差强人意，中央遂任由拆息飙升，以市场力量对经营松懈的银行小惩大戒，反正捱到7月，因半年结导致资金紧张的情况，应可缓解。 其二，内地资金使用效率日降，已威胁经济稳定，外界关注中央是否要藉今次钱荒为契机，活化存量资金、优化金融资源配置，更有力地支持经济升级转型和服务实体经济。 从宏观层面看，内地根本不缺资金。因2008年金融海啸后，中央放任银行滥贷救经济，惟放水易收水难。内地经济增长日正减慢，显见天量资金未进实体经济，很可能在楼市、地方政府债务、理财产品等领域空转，不断沉淀。 此令中央决策举步艰难，一方面内地经济增速正放缓，就算放松货币政策，资金亦未必真的流向实体经济，遑论引导企业转型；另一方面，更可能向市场释出错误讯号，恐引发高通胀。 李克强本周一到访国家审计署，考察重点之一正是金融审计，此是否意味中央将在短期内向内地银行兴师问罪？无论要探知内地经济前景、货币政策动向、内银盈利及投资价值，都必须密切关注李克强在钱荒中如何与内银博弈。(A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。