《香港报摘》--其他报纸重要消息6月20日

* 明报

--嘉里建设 土瓜湾单幢项目港图湾，已获批发满意纸，意味楼盘短期内将以现楼形式推出，成为继何文田DUNBAR PLACE后，一手新例生效以来，第2个推出的全新楼盘。 * 星岛日报

--由本地第6大富豪嘉道理家族持有的大酒店 宣布以1.325亿英镑收购伦敦黄金地段租约的五成权益，将发展酒店及住宅等综合性项目，而内地万达集团亦同时宣布，以7亿英镑投资当地酒店和公寓项目。

--长策会估算未来10年本港需要22.7万多个公屋单位，相反，私楼未来10年需求则介乎12.8万多个至19万多个单位。消息人士强调，有关数字非常粗略，而私楼需求更未计及投资需要，最终仍需修订。

--高鑫零售 公布，表示在内地注册成立合营公司上海飞牛集达电子商务，资本金为1亿元人民币。 * 苹果日报

--内地生产的比亚迪 电动的士上月进入香港市场，惟刚试行一个月，一部快速充电器前日(18日)替电动的士充电时，发生轻微爆炸。比亚迪指今次是首次发生充电机故障，初步估计与充电器过热有关。

--九龙塘金巴伦道47号屋地，前身新界乡议局旧址，落实以1.78亿港元售出，新买家疑似为内地客，并透过公司名义购入，缴付15%买家印花税(BSD)涉及2,670万港元，以登记计算，暂为最大宗BSD税项个案。

--滙丰 前员工薛渭穅违规销售投连险产品，被金管局即日起取消牌照3年。是次为金管局首次就银行职员违规销售投连险作出惩处。

--押后招股的铁矿石供应商优库资源及汽车零部件生产耐世特今天开始公开招股，合共集资最多逾30亿港元。 * 东方日报

--消息透露，近期外资行频游说市场人士支持重推收市竞价时段，并已要求港交所 重新考虑。据了解，港交所已开始接触经纪进行摸底工作，测试市场对重推反应。

--对冲基金研究机构Eurekahedge报告显示，截至5月底为止，今年对冲基金持续第5个月录得资金净流入，而且呈现第7个月正回报，今年累积回报达4%。

--永隆银行助理总经理兼零售银行部主管锺少权表示，未来将锐意发展息差更胜私贷的小微企贷款业务，并将于第3季初成立私人贷款直接销售队伍。该行计划3年内翻新近30间永隆分行和推出信用卡等新产品，开拓年轻客户群。 * 文汇报

--花旗集团香港及澳门区行长暨行政总裁卢韦柏表示，现时资金流出香港的情况未算明显，息口上调的空间不大。

--将军澳第68B1区及屯门扫管笏第55号地皮将在明天(21日)截标，南丰、资本策略都表示正研究项目，后者更称有兴趣以独资形式入标。 * 大公报

--澳门博彩股份有限公司 常务董事梁安琪表示对投资内地充满信心，会把握机遇积极开拓市场。她又指，预计2016年建成通车的港珠澳大桥，澳门经济在未来几年的发展将会更快，非常看好澳门未来博彩业的发展前景。

--耀才证券 主席叶茂林表示，目前公司的市占率仅为2%，相信今年该比例可以增至逾4%。他透露公司推出优惠吸引银行客户，预计截至2015年，耀才客户可高达30万户，届时公司市占率将提升至10%。

--因证监介入需撤交易的长实 葵涌雍澄轩，开始分段完成最后交易限期，部分未取消交易的买家，极有机会要求继续交易，长实对此未有回应。证监会则回应，会继续监察长实等各方在取消销售项目方面的进度。(完)