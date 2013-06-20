越南金融：央行总裁称将在年底前调降美元存款利率上限--报载

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透河内6月20日 - 越南官方报纸周四援引央行总裁的讲话称，该国将自现在至2013年底之间调降美元存款利率上限，但调降可能是逐步进行的。目前的上限为2%。
“美元存款利率将会下调，”越南报纸Liberation Saigon援引央行总裁阮文平周三在一次银行会议上的讲话称。关于调降的时间表，他未给出进一步细节。
“调整外币利率旨在强化越南盾的地位，鼓励投资者将资金从外币兑换成越南盾，减轻汇率方面的压力，”报导引述阮文平称。(完)
(编译 郑茵 审校 沈以文)
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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