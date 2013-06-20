越南金融：央行总裁称将在年底前调降美元存款利率上限--报载

路透河内6月20日 - 越南官方报纸周四援引央行总裁的讲话称，该国将自现在至2013年底之间调降美元存款利率上限，但调降可能是逐步进行的。目前的上限为2%。

“美元存款利率将会下调，”越南报纸Liberation Saigon援引央行总裁阮文平周三在一次银行会议上的讲话称。关于调降的时间表，他未给出进一步细节。

“调整外币利率旨在强化越南盾的地位，鼓励投资者将资金从外币兑换成越南盾，减轻汇率方面的压力，”报导引述阮文平称。(完)