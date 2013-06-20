《新兴市场重要经济事件预告》--6月20日-6月27日

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
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6月20日(四)
圣彼得堡--20国集团(G20)商业峰会(至6月21日)。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
马卡蒂--国际存款保险机构协会(IADI)第39届理事会会议及国际大会，演说者包括菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)和央行副总裁Nestor Espenilla。
6月21日(五)
布拉格--波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和前欧洲央行总裁特里谢在有关欧元历史和未来的会议上讲话(0500)。
瑞士卢塞恩及巴塞尔--韩国央行总裁金仲秀将访问瑞士，参加于卢塞恩及巴塞尔举行的国际清算银行(BIS)会议。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在一次政策会议上就经济政策发表演讲(0130)。
6月24日(一)
伦敦--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)在一次活动上就巴西货币政策及金融环境发表讲话。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
6月25日(二)
阿布贾--尼日利亚将主办伊斯兰金融业国际会议(ICIF 2013)，主题为“借助伊斯兰金融业发展非洲基础设施”(至6月26日)。
巴黎--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在巴黎召开的IIF会议上就全球经济前景在小组磋商中发表讲话。
6月26日(三)
首尔--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Society for Economic Dynamics会前就“适当的货币政策”发表演说(0555)。
6月27日(四)
台北--台湾央行季度利率决定会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。