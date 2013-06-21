台湾货币市场：6月21日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透台北6月21日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,557亿台币。
--财101-3期国库券到期，天期364天，金额250亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期1兆(万亿)8,466.2亿台币 ：
06/22 11.00亿台币
06/24 3,233.50亿台币
06/25 1,259.00亿台币
06/26 334.00亿台币
06/27 2,627.25亿台币
06/28 2,383.70亿台币
07/01 2,722.55亿台币
07/02 4,195.20亿台币
07/03 1,700.00亿台币
--财政部回购国库券：
6/25：财政部提前买回财101-5期、财101-8期及财101-9期等三期国库券，24日标购。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--6/28：个人综合所得税指定金融机构帐户第三次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第三批扣款金额1亿多台币。
--6/28：财政部增额发行102/6期公债，金额350亿元，年期为10年期，25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。