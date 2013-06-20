《加拿大央行焦点》新任总裁波洛兹暗示暂时不会调整货币政策立场

“我认为应该让自然的力量像以往那样发挥作用，”他在回答关于央行还可以如何帮助刺激经济增长的问题时说，“我们已经搭起了平台。利率很低，已经有了足够的刺激因素。”

BMO资本市场的首席分析师Doug Porter警告称，不要过度解读波洛兹的言论。

“我丝毫不会因为他的言论而改变我的预期。每一句半宽松的发言...同时也是半强硬的，”他说“我认为他希望不要给市场带来任何冲击，而且看起来基本已经达到了目的。”

该央行将在7月17日举行下一次政策会议。5月23日接受路透访问的分析师预期，央行在2014年第四季之前不会升息。

波洛兹在露面时给人一种脚踏实地的沟通者的印象。他尽量避免使用经济学术语，回答问题时会点缀一些“哎呀”或者“天哪”之类的口头禅，偶尔还会开个玩笑。

当被问及利率问题时，他停顿了一下，给出了一个不太确定的回答，并称，“我们会非常认真地思考这个问题。”

在谈及加拿大火热的房屋市场时，波洛兹称他没有看到市场过热的证据，但承认央行正在监测该市场对经济带来的风险。

他对处于纪录高位的家庭负债似乎也不特别担心，称加拿大人会注意央行有关“利率将在某个时候上升”的信号，并相应调整自己的负债。