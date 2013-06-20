《加拿大央行焦点》新任总裁波洛兹暗示暂时不会调整货币政策立场

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
“我认为应该让自然的力量像以往那样发挥作用，”他在回答关于央行还可以如何帮助刺激经济增长的问题时说，“我们已经搭起了平台。利率很低，已经有了足够的刺激因素。”
BMO资本市场的首席分析师Doug Porter警告称，不要过度解读波洛兹的言论。
“我丝毫不会因为他的言论而改变我的预期。每一句半宽松的发言...同时也是半强硬的，”他说“我认为他希望不要给市场带来任何冲击，而且看起来基本已经达到了目的。”
该央行将在7月17日举行下一次政策会议。5月23日接受路透访问的分析师预期，央行在2014年第四季之前不会升息。
波洛兹在露面时给人一种脚踏实地的沟通者的印象。他尽量避免使用经济学术语，回答问题时会点缀一些“哎呀”或者“天哪”之类的口头禅，偶尔还会开个玩笑。
当被问及利率问题时，他停顿了一下，给出了一个不太确定的回答，并称，“我们会非常认真地思考这个问题。”
在谈及加拿大火热的房屋市场时，波洛兹称他没有看到市场过热的证据，但承认央行正在监测该市场对经济带来的风险。
他对处于纪录高位的家庭负债似乎也不特别担心，称加拿大人会注意央行有关“利率将在某个时候上升”的信号，并相应调整自己的负债。
他称，加拿大经济面临的最大风险来自外部，欧洲的问题可能需要很长时间才能解决，不过有理由对日本和美国感到乐观。(完)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。