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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 09:41 BJT

****《港报快速浏览》--6月20日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：汇率利率市场化，定中国转型成败--信报                              
 港报社评：七一两阵对圆，最重要自由选择无胁迫--明报                          
 港报社评：市建局应与发展商错位发展--文汇报                                  
 港报社评：中央冷待钱荒，还需解资金堰塞--经济日报                            
 港报社评：要鲶鱼效应，弃近亲繁殖--星岛日报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中央底线切勿乱猜--信报                                        
 港报财经评论：沪拆息高企，上证下试2,000--经济日报                           
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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