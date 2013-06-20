更新版 1-中国债市：六月期国库现金定存利率跳涨至逾一年高点，求钱若渴银行不计成本

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
* 六个月国库现金定存中标利率6.50%
* 创15个月来同期限品种利率高点
* 与同业存款利率水平相当
* 市场流动性告急，补资金缺口银行不计成本 (新增市场评论和更多细节)
路透上海6月20日 - 中国银行间市场的资金荒愈演愈烈，机构求钱若渴，令中国财政部周四上午招标的六个月期国库现金定期存款中标利率跳升至6.50%，不仅创下15个月来同期限品种利率高点，且已与同业存款的利率水平相当。
市场人士指出，国库现金定存的作用原本是用来优化存贷比指标，特别是较长期的六个月品种，不过在当前市场资金面告急的情况下，调整指标的考虑已在其次，银行为补流动性缺口不计成本。
业内人士稍早透露，财政部与央行今日进行的400亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.50%；上次六个月期国库现金定存招标在5月23日，中标利率4.80%。
“6.5%、400亿的资金现在市场上谁能给你啊，其他的都是次要的，资金缺口才是最重要的。”上海一银行交易员称。
银行间市场周四质押式回购 隔夜品种早盘最高成交达25%，七天期品种亦一度摸高至18%，均创下至少逾10年以来盘中新高。
华东一银行交易员则谈到，本次6.50%的中标利率已接近同业存款利率，在如此严峻的资金形势下，银行为保不出经营风险，成本已不是优先考虑因素，“先解决流动性，出风险直接下台，没完成利润目标还有缓冲。”
上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价 显示，六个月期品种 最新价格为4.1032%。
今日进行的国库现金定存为今年第三期，起息日6月20日，到期日为12月19日。
今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% -------------------------------------------------------
1,200
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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