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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 09:51 BJT

全球贵金属：6月19日SPDR黄金持仓量降至2009年2月来最低

路透6月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量四年来首次跌破1,000吨。

SPDR周三的黄金持仓量较周二的1001.66吨下滑0.21%至999.56吨，为2009年2月以来最低。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。

以盎司计算，SPDR的黄金持仓量 从上日的32,204,529.0盎司降至32,136,872.89盎司。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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