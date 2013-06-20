全球贵金属：6月19日SPDR黄金持仓量降至2009年2月来最低

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透6月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量四年来首次跌破1,000吨。
SPDR周三的黄金持仓量较周二的1001.66吨下滑0.21%至999.56吨，为2009年2月以来最低。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。
以盎司计算，SPDR的黄金持仓量 从上日的32,204,529.0盎司降至32,136,872.89盎司。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。