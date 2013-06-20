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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 10:04 BJT

澳新汇市：澳元/美元降至33个月新低，此前汇丰中国6月制造业PMI不佳

路透悉尼6月20日 - 澳元兑美元周四降至33个月新低，此前汇丰公布汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)令人失望，引发中国经济放缓的担忧。

澳元兑美元 跌至低点0.9240美元，此前汇丰公布汇丰中国制造业采购经理人指数6月初值降至48.3，创九个月低位。 (完)

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