澳新汇市：澳元/美元降至33个月新低，此前汇丰中国6月制造业PMI不佳

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透悉尼6月20日 - 澳元兑美元周四降至33个月新低，此前汇丰公布汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)令人失望，引发中国经济放缓的担忧。
澳元兑美元 跌至低点0.9240美元，此前汇丰公布汇丰中国制造业采购经理人指数6月初值降至48.3，创九个月低位。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选