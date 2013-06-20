韩国汇市：韩元扩大跌幅并触及2012年7月以来低位

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透首尔6月20日 - 韩国韩元兑美元 周四扩大跌势，因美联储主席贝南克表示今年稍晚将开始削减资产购买规模，投资者随后出脱风险资产。
至0146 GMT，韩元/美元 报1,145.9韩元，较周三国内市场尾盘1,130.8跌1.3%，为去年7月26日以来低点。(完)
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(编译 郑茵 审校 李爽)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。