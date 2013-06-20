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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 10:01 BJT

韩国汇市：韩元扩大跌幅并触及2012年7月以来低位

路透首尔6月20日 - 韩国韩元兑美元 周四扩大跌势，因美联储主席贝南克表示今年稍晚将开始削减资产购买规模，投资者随后出脱风险资产。

至0146 GMT，韩元/美元 报1,145.9韩元，较周三国内市场尾盘1,130.8跌1.3%，为去年7月26日以来低点。(完)

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(编译 郑茵 审校 李爽)
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