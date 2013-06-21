《中国债券市场每日交易备忘》--6月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国重庆商业投资集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，浦发银行主承 保利协鑫6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 中国重型汽车集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和中国银行主承 万达集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 陕西建工集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 甘肃省公路航空旅游投资集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和交行主承 甘肃省公路航空旅游投资集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和交行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国人民银行20亿元三个月期央票1301011，参考收益率2.9089% 财政部代发210亿元三年期固息地方债139101，票面利率3.53% 财政部代发212亿元五年期固息地方债139102，票面利率3.66% 财政部95.30亿元九个月期贴现国债139904，参考收益率3.7341% 中航工业集团20亿元九个月期超短融011329001，票面利率4.28% 银河证券 35亿元三个月期短融071314002，票面利率5.10% 龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融041356021，票面利率4.99% 北京银建投资3.5亿元一年期短融041369019，票面利率5.80% 人福医药 8亿元一年期短融041355023，票面利率5.40% 天津港 5亿元五年期中票1382314，票面利率4.83% 天津港 5亿元五年期中票1382315，票面利率4.83% 温州工业投资集团7.5亿元三年期中票1382311，票面利率5.70% 中国铁建 100亿元七年期中票1382312，票面利率5.10% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行100亿元10年期固息债130313，票面利率4.15% 安庆经济技术开发区6亿元七年期固息债1380222，票面利率6.00% 衡阳弘湘国有资产经营公司16亿元七年期固息债1380226，票面利率6.20% 天津东丽城市基础公司18亿元七年期固息债1380228，票面利率 6.05% 眉山宏大建设投资16亿元七年期固息债1380219，票面利率6.56% 信阳弘昌管道燃气7亿元七年期固息债1380227，票面利率6.49% 央行20亿元三个月期央票1301011，发行价99.28元 美都控股 3.5亿元一年期短融 宁沪高速 5亿元五年期中票 泸州老窖集团10亿元三年期中票 北新建材集团3亿元三年期中票 江苏南通中小企业1.6亿元三年期集优票据 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部代发286亿元三年期固息地方债109101到期兑付，票面利率2.77% 双环科技 1亿元一年期短融041253031到期兑付，票面利率4.60% 上海均瑶集团8亿元一年期短融041258033到期兑付，票面利率4.60% 四川交通投资集团15亿元一年期短融041259032到期兑付，票面利率3.69% 广州港集团5亿元一年期短融041259033到期兑付，票面利率3.40% 浙江商业集团14亿元一年期短融041261024到期兑付，票面利率4.39% 江苏奕淳集团4亿元一年期短融041263002到期兑付，票面利率4.90% 大恒科技 2亿元一年期短融041269014到期兑付，票面利率4.80% 重庆交通旅游投资集团12亿元10年期固息债078026付息，票面利率4.80% 平安银行 5亿元10年期浮息次级债(三个月shibor基准)081602付息，基本利差1.40% 财政部280亿元30年期固息国债100018付息，票面利率4.03% 财政部代发152亿元五年期固息地方债109102付息，票面利率2.90% 浙江吉利控股集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180122付息，票面利率6.40% 中信银行 200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1212001付息，票面利率5.15% 黑龙江鹤城建设公司15亿元10年期固息债1280186付息，票面利率7.05% 浙江能源集团15亿元五年期中票1282206付息，票面利率4.27% 广汇汽车服务公司10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282207付息，票面利率4.83% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国中央汇金投资有限责任公司宣布，近日除了购买中国工商银行 等金融股A股股份外，还在二 级市场购入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。 --中国人民银行副行长潘功胜表示，要研究国家对国有控股金融机构的合理持股比例，在规范发展严格监管的 基础上，进一步扩大民间资本参与金融的力度。 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/康熙泽；审校 边竞/丁淑琴)