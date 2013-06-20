更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率升幅缩减，十年期公债一度触抵年内高位

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
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* 五年期公债殖利率升幅缩减
* 十年期增额发行公债殖利率一度触及今年高位
* 利率有上扬风险，但短券相对安全
路透台北6月20日 - 台湾公债五年券102/2 殖利率周四盘初一度走升逾五基点以上，随后压回升幅；10年期公债殖利率则一度触及今年的高位。因美联储主席贝南克称，美联储今年可能缩减刺激计划。
今年3月间五年期公债殖利率高位在1.08%、十年期公债约在1.4%。
交易员表示，在利率上扬风险下，长券端的殖利率恐有再破高位的可能性。但短券方面，因货币市场的短率仍稳于低位，五年期公债今年的高位先暂看在1.08%以内，各方咸认短券风险并不高。
美国公债价格周三回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，尽管美国经济成长步伐仍然缓慢，但如果经济预估被证明是正确的，联储准备缩减购债规模。
对美联储缩减购债规模并最终上调短期利率的担忧引发公债市场的大举抛售，指标公债收益率触及15个月高位，五年期公债收益率攀升至2011年8月以来最高。指标指10年期公债收益率较周二尾盘上扬13个基点，报2.318%，根据路透数据，此为2012年3月以来首见水准。
交易员观察市场的最新动态：
* 交易员认为，五年和十年期公债的利差将持续扩大，目前两者的利差约在37-38点之间
* 台湾经济表现疲弱，估计央行暂无调整〞适度宽松〞的货币政策空间
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2在1.01-1.035%。102/6R则在1.38-1.41%
本地时间09:51最新报价：
* 102/2殖利率升1.72点，报1.0090%。102/6R 发行前交易殖利率升2.44个基点，报1.3850%。
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* 全球经济：IMF对西班牙改革予以肯定，但警告存在风险 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。