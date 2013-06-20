企业并购：上半年中国并购融增两成，大摩列并购财务顾问排名榜首--汤森路透

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透上海6月20日 - 汤森路透数据显示，今年来已公布的中国参与的并购1,384项；金额共计1,014亿美元，同比增长21.6%。摩根士丹利 及旗下中国合资投行摩根士丹利华鑫证券以九个项目共计183亿美元规模，列上半年中国并购财务顾问排名榜首。
截止6月17日的数据显示，上半年中国国内并购交易金额561亿美元，较上年同期略增，其中材料、工业和金融三大行业的并购占国内并购52%的市场份额。而海外企业境内并购案例有229项，并购总金额113.3 亿美元，同比增长近两成。
海外并购总金额337.5亿美元，同比增96%。其中能源与电力行业仍为热门行业，交易金额同比增长109.7%至146.1亿美元；消费品行业跃升第二位，主要受双汇国际控股拟收购美国史密斯菲尔德(Smithfield Foods) （69亿美元）交易拉动。美国仍是中国跨境收购的最大目标市场。
总体而言，今年至今已公布的中国参与的并购交易金额占亚太并购总额的50.9%。以中国为目标市场的并购总金额占全球并购的7.2%，市场份额仅次于美国（47.3%），较去年上半年5.7%的市场份额增长了1.5个百分点。
在并购顾问排名中，大摩方面上半年参与了多个重量级并购项目，例如双汇收购史密斯菲尔德、华润电力 与华润燃气 合并、东南电B 与其控股股东换股等；瑞银集团 以11个项目及97.1亿美元的项目总额名列第二；中信证券 以10个项目及93.77亿美元规模排名第三。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。