《英国经济焦点》央行总裁金恩任内最后演说呼吁扩大刺激措施，推进银行改革

加拿大股市：受能源股下挫拖累收低，但黑莓暴涨至逾一年高位
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
**寄望银行改革**
在金恩演说前，英国财政大臣欧思邦在晚宴上发表整顿莱斯银行 及苏格兰皇家银行(RBS)的计划，将出售政府在莱斯银行持有的39%股权，考虑重整RBS。金恩对欧思邦的计划表示欢迎。
但还有许多事情要做。英国央行旗下的监管机构周四将公布英国银行业者需要筹措新资本的金额细节，媒体报导称，莱斯银行、RBS及巴克莱 的情况最为严重。
“距离我们能够宣称拥有一个真正资本充足的金融体系，显然还有颇长的路要走，”金恩指出。
他表示，一个较长期的问题在于一些英国银行的规模，这些银行规模太大也太复杂，一旦倒闭，无法不引发金融混乱。
“我们必须恢复民众对金融体系的信任，”他称。“拥有大到不能倒、大到不能绳之以法、或纯粹就是太大的银行，不符合国家利益。解决这些问题需要投入一个世代的努力。”(完)
路透多伦多4月12日 - 加拿大主要股指周三下滑，因权重金融股和自然资源股下挫，抵消了黑莓在与高通的仲裁案中胜出带动股价暴涨的影响。
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选