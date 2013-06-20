《英国经济焦点》央行总裁金恩任内最后演说呼吁扩大刺激措施，推进银行改革

**寄望银行改革**

在金恩演说前，英国财政大臣欧思邦在晚宴上发表整顿莱斯银行 及苏格兰皇家银行(RBS)的计划，将出售政府在莱斯银行持有的39%股权，考虑重整RBS。金恩对欧思邦的计划表示欢迎。

但还有许多事情要做。英国央行旗下的监管机构周四将公布英国银行业者需要筹措新资本的金额细节，媒体报导称，莱斯银行、RBS及巴克莱 的情况最为严重。

“距离我们能够宣称拥有一个真正资本充足的金融体系，显然还有颇长的路要走，”金恩指出。

他表示，一个较长期的问题在于一些英国银行的规模，这些银行规模太大也太复杂，一旦倒闭，无法不引发金融混乱。