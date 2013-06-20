更新版 1-台湾汇市:美联储缩减购债计画令台币早盘区间偏弱，出口商抛汇卖压收敛台币贬幅

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路透台北6月20日 - 台币兑美元 周四早盘微幅走升。交易员认为，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克明确表态今年稍晚可能缩减购债规模后，亚币早盘全面走跌，台币实质交投盘初亦随之走弱，出口商抛汇卖压增温，台币贬幅随之收敛，早盘实质交投呈现区间偏弱整理格局。
汇银人士指出，台币早盘表现稍较其他主要亚币强，主要因出口商在29.940-950元上方抛汇挂单颇为积极，促使台币主交投回归区间整理，惟随着台股早盘跌幅扩大逾1%，且韩元贬幅扩大并处及近一年低位，以及汇丰中国6月制造业PMI数据欠佳，是否拖累今日台币走势仍待观察，今日台币实质交投暂看在29.900-30.000元。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.850-29.950；上日则在29.860-29.914，央行上日作价收于29.960。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，近期走势上下震荡剧烈，今日早盘美元/台币各天期折价幅度同步急速缩减，一周及一个月天期折价幅度缩减至平盘附近，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在29.948/29.958左右，上日尾盘则在29.789/805。
汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的6月初值数据续降至48.3，连续两个月在荣枯线50下方且创下九个月低位。上月该终值为49.2。
本地时间10:30时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值1.3分报29.947。
交易员观察市场最新动态：
* FED主席贝南克的减持购债说令美元走强、亚币全线走贬
* 日圆 亚洲盘初走贬至96.5元附近
* 韩元 早盘重贬至1,143元附近
* 台股 盘初跌幅扩大至逾1%，外资已连六日卖超台股
* 开盘约55分钟台北外汇经纪公司成交量在1.52亿美元，交投略有增温
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.900-30.000
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(记者 詹静宜; 审校 黄凯)