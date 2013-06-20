投行观点：中国经济回暖恐延迟到三季度，流动性紧张事件风险上升--瑞银

路透北京6月20日 - 对出口增长疲软的预期，促使投资银行--瑞银(UBS)决定调降中国今年经济成长率预估至7.5%，并预测温和的经济复苏可能要推迟到三季度才会展开；同时决策层将维持宏观和房地产政策稳定，既不会有减息或调降存准之类的额外放松，亦不会大幅收紧房地产或信贷政策。

该投行在研究报告中并称，银行对央行流动性立场的误判，亦是导致近期银行间市场流动性紧张的重要原因，未来出现意想不到流动性紧张的风险上升。

“尽管国内经济活动在相对偏弱水平持稳，但5月出口增速骤降可能会导致整体经济回暖推后到三季度，”瑞银称，“诚然基数效应和监管审查加强都是导致出口不振的暂时性因素，但全球需求疲软和人民币升值可能会带来持续的负面冲击。”

瑞银决定将中国今年经济成长率预估从之前的7.7%调降至7.5%，对二、三季度增速预估均为7.6%；对今年通胀率预估亦被调降至2.7%。

“鉴于政府对经济放缓的容忍度提高，而且控制金融风险是一个重要目标，因此预计中国会维持宏观和房地产政策稳定，”瑞银称。

同时，决策层会继续推进结构性政策和改革以释放经济内生动能，“近期预计在增强人民币汇率灵活性和开放资本账户方面会有更多动作。”

内外需低迷令中国制造业难以走出困境，新出炉的汇丰制造业PMI初值在萎缩区间创出九个月最低位。制造行业表现持续黯淡，且中国政府强调通过改革稳定经济，令市场预期二季度经济增速恐有所放缓。

至于流动性方面，瑞银指出，5月信贷增速放缓主要是严厉管制银行表外活动和影子银行贷款所致，但最近几周银行仍然在快速发放贷款，而央行着力于保持稳健货币政策，故而造成了银行间市场流动性紧张。

“近期银行间市场流动性紧张主要是因为外汇流入减少、非季节性税款缴存以及假期前现金需求大增等，但是银行对央行流动性立场的误判亦是重要因素，”报告指出，央行在过去两周是有意捆绑住流动性以压抑信贷增长，而且也有报道称监管层正酝酿整顿银行间同业行为。

“预计货币市场利率将在更长时间里维持在高点，未来数月信贷增速将放缓，”瑞银称，“而且随着部分复杂表外业务的曝露，出现意想不到流动性紧张的风险在升高。

周三中国银行间货币市场可谓哀声一片，以致系统被迫再次延长交易时间，不过中国央行无视这一情况，今日仍将在公开市场招标发行20亿元人民币央票，再次向市场传达其不会放松流动性的明确态度。央行今日并没有进行正回购操作，据此计算，本周公开市场净投放280亿元人民币。