《香港重要政经日程》--6月21日-6月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
==================今日重要政经消息==================
6月21日（周五）
--16:30 香港3月就业及职位空缺统计数字。
-- 安域亚洲 公布年报。
-- 雅天妮 公布年报。
-- 包浩斯国际 公布年报。
-- 中国伽玛 公布年报。
-- 昊天能源集团 公布年报。
-- 香港通讯国际控股 公布年报。
-- Joyce Boutique 公布年报。
-- 龙润茶 公布年报。
-- 东方报业集团 公布年报。
-- 先施表行 公布年报。
-- 东南国际集团 公布年报。
-- 皓天财经集团 公布年报。
-- 长江制衣 公布年报。
-- YGM贸易 公布年报。
--09:00 中国泰丰床品 股东周年大会。
--09:00 东风汽车集团 于湖北武汉举行股东周年大会。
--09:30 中国高速传动 于江苏南京举行股东周年大会。
--09:30 华能新能源 于北京举行股东周年大会。
--10:00 新濠博亚娱乐 股东特别大会。
--10:00 三一国际 于渖阳举行股东周年大会。
--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行股东周年大会。
--10:00 福和集团 股东周年及股东特别大会。
--10:00 中国人民保险集团 于北京举行年度股东大会。
--10:30 万科置业海外 股东特别大会。
--11:00 香港建屋贷款 股东周年大会。
--11:00 建懋国际 股东周年大会。
--11:00 大中华实业 股东周年大会。
--14:30 泰凌医药 股东周年大会。
--15:00 中国神华 于北京举行股东周年大会。
--15:00 浙江沪杭甬 于浙江杭州举行股东周年大会。
--16:30 远东控股国际 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
6月24日（周一）
-- 亚伦国际 公布年报。
-- 华南城 公布年报。
-- 庄士中国 公布年报。
-- 汉基控股 公布年报。
-- 万保刚集团 公布年报。
-- 海峡石油化工 公布年报。
-- 新兴光学 公布年报。
--10:00 金川国际 股东周年大会。
--11:00 光汇石油 股东特别大会。
--11:00 恒力商业地产 股东周年大会。
--11:00 中亚能源 股东特别大会。
--14:30 潍柴动力 于山东潍坊举行股东周年大会。
--15:00 能源国际投资 股东特别大会及股东周年大会。
--15:00 江晨国际 股东特别大会。 6月25日（周二）
-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。
-- 世界信用评级集团(UCRG)新闻发布会。
-- 汇汉控股 公布年报。
-- 泛海酒店 公布年报。
-- 泛海集团 公布年报。
-- 凯联国际酒店 公布年报。
-- 大家乐集团 公布年报。
-- 普汇中金国际 公布年报。
-- 俊和发展集团 公布年报。
-- 高银地产 公布年报。
-- 龙昌 公布年报。
-- 威高国际 公布年报。
--09:00 交通银行 于上海举行股东周年大会。
--09:00 青岛啤酒 于青岛举行股东周年大会。
--09:00 上海电气 于上海举行股东周年大会。
--10:00 新华保险 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中国森林 于北京举行股东周年大会。
--10:30 上海证大房地产 股东周年大会。
--11:00 信达国际控股 股东周年大会。
--11:00 荣丰国际 股东周年大会。
--11:00 I.T 股东周年大会。
--15:00 星美国际 股东特别大会。
--15:00 中能控股 股东周年大会及股东特别大会。
--16:30 文化地标投资 股东特别大会。
--16:30 香港5月进出口数据。
6月26日（周三）
-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。
-- 波司登 公布年报。
-- 昌明投资 公布年报。
-- 中国燃气 公布年报。
-- 中国水务 公布年报。
-- 英发国际 公布年报。
-- 香港兴业国际 公布年报。
-- 六福集团 公布年报。
-- 现代美容 公布年报。
-- 新世纪集团 公布年报。
-- 百德国际 公布年报。
-- 神州资源 公布年报。
-- 创维数码 公布年报。
--09:00 中国东方航空股份 于上海举行股东周年大会。
--09:00 大唐发电 于北京举行股东周年大会。
--09:00 长城汽车 于河北保定举行股东特别大会。
--09:30 中国中铁 于北京举行股东周年大会。
--09:30 中铝矿业国际 于北京举行股东周年大会。
--10:00 广州药业 于广州举行股东周年大会。
--14:30 珠海控股投资 股东周年大会。
--15:00 中国云锡矿业 股东周年大会。
*6月27日（周四）
-- 澳门励骏 首次公开发行(IPO)挂牌。
-- 亚洲煤业 公布年报。
-- 卓高国际 公布年报。
-- 中国置业投资 公布年报。
-- 中国资源交通 公布年报。
-- 富士高实业 公布年报。
-- 汉国置业 公布年报。
-- 香港食品投资 公布年报。
-- 力宝 公布年报。
-- 慕诗国际 公布年报。
-- 保兴资本 公布年报。
--09:30 中国铝业 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中国诚通发展集团 股东周年大会。
--15:00 六福集团 半年报记者会。
--16:00 中国星集团 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。