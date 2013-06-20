台湾债市：RP利率稳于低位，投信稍保守但尚且无碍大局

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透台北6月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持续稳在低位。交易员表示，市场资金仍旧充裕，虽然投信之间资金稍有流动，也因为下周的季底而做法稍为保守，但尚无碍资金供给。
资金调度人士表示，目前市场找券困难，即便有基金要解约，但同一投信内辖下其他基金也会接过手承做，不会释出。而目前投信基金对于跨过季底的做法还是保守一些，跨月的资金仍然不多。
不过也有少数大型票券商表示，今日包括特定的寿险公司、以及投资公司的短钱涌进，这让议价能力较强的票券商开出的附买回利率往区间低位靠拢。
交易人士认为，目前市场资金充裕，目前看来月底的资金情势应不致太过紧俏，甚至季底的短率也不排除持平不变的可能性。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75。这大致同于上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，和上日的区间相似。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。