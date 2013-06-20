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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 10:47 BJT

台湾债市：RP利率稳于低位，投信稍保守但尚且无碍大局

路透台北6月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持续稳在低位。交易员表示，市场资金仍旧充裕，虽然投信之间资金稍有流动，也因为下周的季底而做法稍为保守，但尚无碍资金供给。

资金调度人士表示，目前市场找券困难，即便有基金要解约，但同一投信内辖下其他基金也会接过手承做，不会释出。而目前投信基金对于跨过季底的做法还是保守一些，跨月的资金仍然不多。

不过也有少数大型票券商表示，今日包括特定的寿险公司、以及投资公司的短钱涌进，这让议价能力较强的票券商开出的附买回利率往区间低位靠拢。

交易人士认为，目前市场资金充裕，目前看来月底的资金情势应不致太过紧俏，甚至季底的短率也不排除持平不变的可能性。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75。这大致同于上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，和上日的区间相似。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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