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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 11:04 BJT

泰铢汇率：泰国财长要求央行确保泰铢稳定

路透曼谷6月20日 - 泰国财长Kittirat Na Ranong周四表示，他已要求泰国央行动用外汇储备，以减少泰铢汇率剧烈波动程度，但他亦指出，他并不担心近期外资流出情况。

泰铢兑美元 周四报约30.93泰铢。

泰铢兑美元4月时触及16年高点48.55，促使Kittirat要求央行采取行动压低泰铢，但之后泰铢汇率已大幅下跌。

据察泰国央行周三在31.00泰铢水位抛售美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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