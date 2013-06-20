泰铢汇率：泰国财长要求央行确保泰铢稳定

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透曼谷6月20日 - 泰国财长Kittirat Na Ranong周四表示，他已要求泰国央行动用外汇储备，以减少泰铢汇率剧烈波动程度，但他亦指出，他并不担心近期外资流出情况。
泰铢兑美元 周四报约30.93泰铢。
泰铢兑美元4月时触及16年高点48.55，促使Kittirat要求央行采取行动压低泰铢，但之后泰铢汇率已大幅下跌。
据察泰国央行周三在31.00泰铢水位抛售美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。