重温稿-《台湾新债预测》台积电七年无担债得标利率料落在1.430-1.465%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透台北6月20日 - 全球晶圆代工龙头台积电 周五(21日)将招标七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.430-1.465%与1.585-1.615%。
受美联储主席贝南克称可能缩减购债规模消息影响，债市气氛略偏空，交易商认为，台积电本次公司债得标利率料较今年1月的得标结果走高。
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对七年期得标利率最低预估在1.43%，最高在1.48%;10年期最低预估在1.57%，最高在1.65%。
台积电将在周五中午前竞标，其中七年及10年期预计发行100亿及50亿台币，发行上限为200亿台币。
台积电上次是在1月标售公司债，当时五年期以1.23%定价，七年期以1.38%定价，10年期则以1.50%定价，总计标售金额为214亿台币。
美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。
台积电在中华信评的评等为"twAAA"。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 黄凯)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。