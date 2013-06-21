重温稿-《台湾新债预测》台积电七年无担债得标利率料落在1.430-1.465%

路透台北6月20日 - 全球晶圆代工龙头台积电 周五(21日)将招标七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.430-1.465%与1.585-1.615%。

受美联储主席贝南克称可能缩减购债规模消息影响，债市气氛略偏空，交易商认为，台积电本次公司债得标利率料较今年1月的得标结果走高。

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对七年期得标利率最低预估在1.43%，最高在1.48%;10年期最低预估在1.57%，最高在1.65%。

台积电将在周五中午前竞标，其中七年及10年期预计发行100亿及50亿台币，发行上限为200亿台币。

台积电上次是在1月标售公司债，当时五年期以1.23%定价，七年期以1.38%定价，10年期则以1.50%定价，总计标售金额为214亿台币。

美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。

台积电在中华信评的评等为"twAAA"。(完)