更新版 2-中国货币市场：资金面尾盘略有好转,主要回购利率盘中创至少逾10年高点

* 隔夜和七天回购盘中创至少逾10年高点
* 资金市场尾盘略有好转
* 传闻称央行给予了定向扶助
(新增央行定向扶助传闻内容)
路透上海/北京6月20日 - 中国银行间资金市场周四尾盘略有好转，然隔夜和七天期等质押式回购 盘中均创下至少逾10年来新高。
交易员称，大型银行等流动性未见改善，资金难求态势下，很多机构已不计成本融资。虽然从本周公开市场操作的方向看，央行控流动性的态度坚决，但现在形势如此紧急，机构盼央行定向逆回购或SLO救急之心仍未死。
尾盘流动性好转同时，即有传闻称央行给予了定向扶助，然也不能排除在途资金落定后，部分机构拆出资金意愿增强的可能性。
“四点来钟，资金明显松了，有些大行出来出钱了，有定向传闻。”上海一大型银行交易员称，“钱紧张，就快活不下去了，也找央行说过了。”
隔夜和七天期回购利率盘中最高值分别为30%和28%，双双创下至少逾10年来盘中高点。
今日银行间市场质押式回购总成交量为8,117.71亿元人民币，较上日的5,786.42亿元大增四成；其中隔夜品种成交6,399.07亿元，高于上日的4,505.03亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 11.7436 7.8722 +387.14 6,399.07
七天 11.6217 8.2624 +335.93 1,155.99
14天 9.2626 7.9372 +132.54 186.87
上海证交所质押式回购利率
隔夜 6.3300 4.2850 +171.50 2,014.12
七天 6.4100 5.6000 +90.00 399.40
14天 7.1100 6.5600 +55.00 112.99
回购定盘利率
隔夜 12.8500 7.5800 +527.00
七天 10.7700 8.0700 +270.00
14天 10.0000 7.8500 +215.00
Shibor
隔夜 13.4440 7.6600 +578.40
七天 11.0040 8.0750 +292.90
三个月 5.8030 5.4080 +39.50
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(发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/曾祥进)