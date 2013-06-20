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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 11:00 BJT

《汇市简讯》美元指数的技术图形转多，基本面给予支持

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* 美元指数 收在10日移动均线水准之上，目前位于81.10的支撑位很重要

* 动能指标正在触底或者反弹

* 相较于欧洲和中国，美国经济获得成长动力

* 美元指数下一道目标可能是5-6月跌势的38.2%回档位82.03(完)

如欲参考原文报导，请点选
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