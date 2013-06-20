《全球主要央行动态》--6月20日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月13日-6月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。“委员会预计，在今年稍晚时间放慢购债速度将会是比较适宜的做法，而且如果随后的数据仍然与我们目前的经济预测大致相符，明年上半年我们将继续审慎地削减购债规模，在明年中期前后结束购债，”贝南克表示。

**欧洲**

英国央行6月5-6日会议记录显示，6月会议在增加资产购买方面仍存分歧，委员以6:3的投票维持量化宽松规模不变，谨慎观察市场对美联储可能缩减刺激措施的迹象的反应。会议记录指出，过去一个月英国经济情况大致正面，显示复苏情况愈来愈符合央行上个月的季度预测。费希尔和迈尔斯再度加入金恩行列，投票支持扩大刺激计划，警告欧元区风险及英国薪资成长疲态。

英国央行总裁金恩发表任内最后一次演说时表示，英国经济复苏尚未稳固，而且需要更多努力以确保英国银行业不再对纳税人构成威胁。“有强烈理由在短期内推出更多刺激措施，”金恩指出，“虽然温和，但英国经济正在复苏....(不过)经济成长力道还不足以消减经济体系大量的闲置产能。而且也没有完全确保经济以足够速度复苏。”

欧洲央行总裁德拉吉表示该行做好准备再次行动，因最近欧元区企稳的迹象意味着利率再次成为较有效的工具。他并称欧洲央行有很多措施，必要时将予以采用；一些手段可能造成意外后果，但并不意味着这些举措不应该被采用。他还表示，央行对负存款利率一事维持开放态度，即使这种作法可能会有副作用。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦在国会参加半年度货币政策听证会时称，货币政策贵在灵活，若经济和财政状况改变将进行必要的政策调整。他说，日本央行4月4日的政策决议，并不意味着在随后两年中不会有其他举动 。但消息人士称，日本央行没有准备新的刺激计划，也没有在现有政策以外考虑备用举措。“日本央行曾非常明确表示，其不会渐进式地采取行动，”一位消息人士表示，“这并不意味着日本央行在必要的时候也不行动，但的确意味着不会轻易出手。”

日本央行5月21-22日会议记录显示，一位审议委员认为把量化宽松限制在两年内可能有助于稳定公债市场，因央行的货币政策沟通可能实际上加剧了日本债市的波动。会议记录还显示，一位委员也称由于两年内实现2%的通胀目标有难度，日本央行应该限制量化宽松以避免财政失衡。几位委员并不认同上述观点，认为央行当前政策令其有足够的灵活性来调整政策。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行预计通过进行灵活的市场操作及大规模的资产购买计划，日本公债收益率(殖利率)将慢慢企稳，暗示央行并未打算立即采取新措施来稳定动荡的市场。白井早由里称，随着经济复苏和物价上涨，日债收益率在未来两到三年时间里逐步上升，是自然而然且令人满意的事情。她还称，央行拥有充足的工具来应对市场波动，表明其认为没有必要将央行通过市场操作所提供的资金最长期限自目前的一年延长。

**澳洲**

澳洲央行在6月4日会议记录中表示，尽管近期澳元汇率大幅回落，但仍居于高位，并称澳元仍有进一步下跌的空间。在矿业投资长期荣景终于触顶之时，澳元汇率下跌将有助于经济成长再平衡。央行也为进一步降息留下了可能性。“在本次会议上，委员们认为目前的货币政策立场暂时适宜，”会议记录显示，“委员会亦认为，如果需要放宽政策以支撑需求，则目前对通胀前景的评估可能为进一步宽松提供了空间。”

**加拿大**

加拿大央行新任总裁波洛兹暗示不会调整货币政策立场，呼吁人们至少目前保持耐心，以便让“自然的力量像以往那样”帮助仍然受创的经济复元。波洛兹称，大规模的货币刺激举措，以及国外市场对该国出口商品的需求升温，尤其是美国需求，将逐步增强信心，并让加拿大企业接替负债沉重的消费者推动经济增长。

**中国**

中国金融领域的潜在风险值得警惕。中国央行在报告中要求，加强对金融创新和业务发展中潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线；并要进一步优化资源配置，加强存量信贷资产结构调整。央行在最新发布的“2012年中国区域金融运行报告”中并称，2013年金融机构需要继续贯彻落实稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控物价和防风险的关系，保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长。

**其他**

越南央行总裁阮文平称，该国将自现在至2013年底之间调降美元存款利率上限，但调降可能是逐步进行的；此举旨在强化越南盾的地位，鼓励投资者将资金从外币兑换成越南盾，减轻汇率方面的压力。

印度央行维持回购利率在7.25%不变，并维持存款准备金率在4.00%不变，一如市场预期。央行警告卢比下跌及食品价格上涨，令通胀有上升的风险；其并要求对全球经济的不确定性保持警戒，指称新兴市场的资本流动可能会逆转。

泰国央行总裁张旭州表示，由于全球经济存在不确定性，不能排除再次降息的可能；同时称他并不担心资本外流，因为泰国的外汇储备较高。

菲律宾央行维持指标利率于纪录低点3.5%，特别存款帐户(SDA)利率维持于2.0%不变，符合市场预期，央行并称该国经济目前处于成长强劲且通货膨胀温和的理想状态。