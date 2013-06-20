法国数据：6月企业下滑步伐较预期为慢，民间部门萎缩速度创10个月最慢

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
Markit首席分析师Chris Williamson称，“企业当前认为或许最恶劣光景已经结束，情势发出企稳信号。”
6月制造业PMI跳升至16个月高位48.3，超过分析师预估的47.0，不过仍低于50荣枯分水岭。5月为46.4。
服务业PMI从44.3升至10个月高位46.5，远高于预期的44.8。
综合PMI则从5月的44.6攀升至46.8。
企业报告6月新业务流入改善，因他们连续第14个月下调价格，并一直在裁员来削减成本。(完)
(编译 王洋/田建华; 审校 侯向明/杜明霞)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。