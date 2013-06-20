法国数据：6月企业下滑步伐较预期为慢，民间部门萎缩速度创10个月最慢

Markit首席分析师Chris Williamson称，“企业当前认为或许最恶劣光景已经结束，情势发出企稳信号。”

6月制造业PMI跳升至16个月高位48.3，超过分析师预估的47.0，不过仍低于50荣枯分水岭。5月为46.4。

服务业PMI从44.3升至10个月高位46.5，远高于预期的44.8。

综合PMI则从5月的44.6攀升至46.8。

企业报告6月新业务流入改善，因他们连续第14个月下调价格，并一直在裁员来削减成本。(完)