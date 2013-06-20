德国数据：6月综合PMI初值为50.9，显示第二季经济停滞不前

6月综合PMI高于荣枯分水岭50大关。但Markit首席经济分析师Chris Williamson指出，这大概是代表第二季经济零成长，或最多成长0.1%。

“德国经济勉强维持在零成长以上。目前正在停滞，第三季或许会见到一些成长，但企业目前绝对很辛苦，而且正在裁员，”他称。

制造业情况欠佳，制造业PMI由5月的49.4跌至48.7，低于路透调查平均预估的49.8，甚至低于最低预估值49.0。

制造业者面临新合约萎缩，选择完成既有订单，而裁员速度则创下1月以来最快。海外订单下跌速度为12月以来最快。