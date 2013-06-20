欧元区数据：6月综合PMI初值为48.9，高于预期且创去年3月以来最高

欧元区陷入衰退已经有一年半时间。Markit称，最新的PMI数据表明本季经济料萎缩0.2%。

上周公布的路透调查预期则为持平。

新订单分项指数连续第23个月下滑，表明经济恢复尚需时日。

欧洲央行面临的压力越来越大，外界要求其采取更多行动，帮助欧元区更快摆脱持续时间最久的一次衰退。但上个月的路透调查显示，受访分析师预计欧央行未来几个月不会放宽政策。

欧元区服务业PMI从上月的47.2跳升至48.6，为1月迄今最高，但连续17个月处于50下方。

不过，该数据高于路透调查的预估中值47.5，甚至高于路透调查中最乐观的预期。

欧元区6月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值从48.3上升到48.7，高于48.6的预估。