欧元区数据：6月综合PMI初值为48.9，高于预期且创去年3月以来最高

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
欧元区陷入衰退已经有一年半时间。Markit称，最新的PMI数据表明本季经济料萎缩0.2%。
上周公布的路透调查预期则为持平。
新订单分项指数连续第23个月下滑，表明经济恢复尚需时日。
欧洲央行面临的压力越来越大，外界要求其采取更多行动，帮助欧元区更快摆脱持续时间最久的一次衰退。但上个月的路透调查显示，受访分析师预计欧央行未来几个月不会放宽政策。
欧元区服务业PMI从上月的47.2跳升至48.6，为1月迄今最高，但连续17个月处于50下方。
不过，该数据高于路透调查的预估中值47.5，甚至高于路透调查中最乐观的预期。
欧元区6月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值从48.3上升到48.7，高于48.6的预估。
稍早公布的德国6月综合PMI初值升至四个月高位50.9，但法国6月综合PMI则为46.8，连续第16个月在50以下，不过较5月的44.6有较大改善。(完) (编译 洪曦; 审校 许娜)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。