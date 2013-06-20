表格：英国5月零售销售较前月增长2.1%，增幅为2月以来最大

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透伦敦6月20日 - 英国统计局周四公布，
* 5月零售销售较前月增长2.1%，较上年同期增长1.9%(路透预估分别为增长0.8%和0.2%)。
* 5月零售销售的按月和按年增幅都为2月以来最高。
以下为详细数据:
零售销售量 5月 4月 (4月前值) 预估
较前月%(经季节调整) 2.1 -1.1 (-1.3) 0.8
较上年同期% 1.9 0.8 (0.5) 0.2 (完)
(编译 侯向明; 审校 杜明霞)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。