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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 16:36 BJT

表格：英国5月零售销售较前月增长2.1%，增幅为2月以来最大

路透伦敦6月20日 - 英国统计局周四公布，

* 5月零售销售较前月增长2.1%，较上年同期增长1.9%(路透预估分别为增长0.8%和0.2%)。

* 5月零售销售的按月和按年增幅都为2月以来最高。

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 5月　 4月 (4月前值) 预估

较前月%(经季节调整) 2.1 -1.1 (-1.3) 0.8

较上年同期% 1.9 0.8 (0.5) 0.2 (完)

(编译 侯向明; 审校 杜明霞)
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