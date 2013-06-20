希腊金融：希腊债权人不愿展期债券，恐导致希腊今年资金缺口达20亿欧元

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透布鲁塞尔/雅典6月19日 - 希腊和欧元区消息人士对路透表示，由于一些欧元区债权人不愿展延其希腊债券部位，这可能导致希腊今年资金缺口达20亿欧元(约合27亿美元)。
希腊的债权人--欧元区各国、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)去年12月同意，欧元区17个成员国央行所持有的希腊债券，其中部分将在债券到期时替换成希腊新债。
这样的作法称之为“ANFA持仓展期”，希腊料将可减少2013-14年债券赎回额37亿欧元，2015-16年则为19亿欧元。
希腊官员表示，但债券展期遭遇困难，因为一些央行官员担心这可能会被视为对希腊政府进行直接融资。欧洲央行管理法规禁止进行这类直接融资。
“主要的问题是一些央行官员认为ANFA算是欧洲央行提供直接融资，”一希腊财政部高层官员对路透表示。
知情的欧元区高层官员证实，在债券展期上可能会出现资金缺口。
“在今年底前，希腊的资金缺口可能在15-20亿欧元，问题是希腊将如何因应及度过难关，”另一位欧元区高层官员对路透表示。
资金缺口对希腊的纾困计划造成威胁，因为IMF的规定要求该国至少在12个月内得到全部的融资，才能继续提供希腊支援计划。(完)
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
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