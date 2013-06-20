CNH市场动态：短期利率持续跳升，中国经济前景看淡美元/人民币NDF溢价扩大

路透香港6月20日 - 流动性“钱荒”周四持续笼罩离岸人民币利率市场，推升短天期拆借利率高见15%水平，其他利率衍生品亦大幅跳高。尽管尾盘时，隔夜拆借利率已回落至6%左右，但市场仍不看好后市。

而美联储主席贝南克证实市场担心的缩减买债规模、以及新出炉的汇丰制造业PMI指向中国制造业持续黯淡，亦令人民币近期涨势愈发显得空虚，美元/人民币不可交收远期外汇(NDF)溢价创新高，交投十分热络。

交易员指出，尽管指标中资行一早开出拆借利率，但市场对今日资金面尚难掌握，场内几乎没有银行供钱，成交价格上下剧幅跳动，更添紧张气氛。

不过，利率拉高后在高利吸引下，已有银行提供资金，但仍集中在七天等较短天期上。

“短天期的钱只要利率开得够高，还是借得到，一个月以上基本上是借不到的。＂一台资银行主管说。

本地时间下午5:29时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报4.00/6.00%，市场实际成交在约6%，盘中最高听闻超过15%。

“那些价格都是参考用的，利率前一分钟报价10几个百分点，现在又掉到7%。”一四大中资行人士说，“Vol(波动度）很大，你要问我市场行情在哪里，我也不知道。”

根据香港财资公会，四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 报6.50%，上日在4.00%。

市场人士指出，人民币存款基础大、向来是资金供应者的中资银行为了金援境内母行，普遍缺乏资金。反而是一些中小型银行还有余钱，但因至月底前资金情势不明，向外拆借的态度谨慎。

＂去年的六月资金也是紧，但紧的是月底前几天，这次已经紧了两个多礼拜，...有钱也只能先留着自己用，不敢借出去。＂上述台资银行主管说。

＂swap(掉期）整条曲线都往上走，短期利率暂时下不来。＂他说。

在需金恐急下，不少银行以港元、美元掉期来换取人民币资金，推动一、三个月及一年期掉期点数快幅上升。离岸人民币远期外汇(DF)一年期点数报1,551/1,586，盘中最高至1,690点，为去年11月6日以来最高。

除了香港，台湾离岸市场亦受到此波资金面吃紧挤压，隔夜拆借利率 成交区间在5-11%。

此外，银行卖掉手中美元部位以换取人民币现金，也支撑了现汇即期价格，令其缩减跌幅至6.1295，上日收在6.1273。

不过，外汇交易员指出，美联储(FED)逐步退市忧虑成真以及中国经济前景堪虑，人民币虽会因资金紧张而获买盘，但料难以支撑。这由美元兑人民币NDF溢价跳升逾200点可以看出。

本地时间下午5:42时，美元兑人民币一年期NDF报6.3016/6.3059，为5月20日以来最高,与现汇溢价 达1,757/1,787点；此意味着市场预估一年后人民币汇率将较目前贬值约2.8%。(完)

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