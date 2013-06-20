中国债市动态：IRS及现券收益率维持飙升势头，资金面恶化恐慌性抛盘不断

路透上海6月20日 - 中国银行间市场现券周四早盘IRS及现券收益率维持飙升态势，因资金面更趋恶劣；交易员指出，央行坚持在公开市场发行央票，向市场传递收缩流动性信号，场内止损盘蜂拥而出，收益率水平仍在全线跳涨。

他们指出，主要质押式回购利率创下至少逾10年高点，引爆现券和IRS的恐慌性抛盘，中长端收益率不断上涨的同时，短端收益率仍在上冲，整个收益率曲线已经非常平坦，甚至出现倒挂。

“早上有一波成交，一大批的止损盘打出去了，现在(收益率)稍微稳住一点，但成交就很少了。”上海一商业银行交易员称。

他指出，近两年银行体系理财产品增长迅速，这次流动性告急局面下，央行仍坚持不向市场注水，意在推动机构主动去杠杆，但“现在这个杠杆怎么去？也许过了6月末会好一点，但资金利率也不会回到前期的低点了。”

中国央行今日继续在公开市场发行了20亿元三个月期央行票据，中标收益率持平在2.9089%，今日未进行正回购，本周则累计净投放280亿元。

国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松近日表示,中国经济在目前的水平站稳是大概率事件，而在当前压缩产能阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松信号,中性偏紧的宏观政策基调很可能会持续到今年底甚至明年。

稍早还公布了6月汇丰制造业PMI初值，表现持续黯淡，但对现券市场几无影响；上海另一商业银行交易员指出，“市场还是惨跌，政府下决心去杠杆了，可怜股债双熊。”

汇丰/Markit周四联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至48.3，创出九个月最低位,上月终值为49.2。制造行业表现持续黯淡，且中国政府强调通过改革稳定经济，令市场预期二季度经济增速恐有所放缓。

周四银行间资金资市场紧张形势空前恶化，隔夜和七天期等质押式回购 盘中均创下至少逾10年来新高。交易员称，大型银行等流动性未见改善，资金难求态势下，很多机构已不计成本融资。