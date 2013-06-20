中国汇市：人民币早盘回落但盘间跌幅收窄，本币资金面恶化加重结汇压力

* 人民币早盘小幅回落，但盘间跌幅收窄

* 交易人士称人民币资金面紧张是结汇压力主因

* 结汇压力较沉，银行想尽办法筹集人民币资金

路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期 周四小幅回落，中间价连续第三天走低。交易人士指出，美联储主席贝南克周三称，将在今年晚些时候开始缩减刺激计划的规模，隔夜美元指数大涨，人民币如期开跌后，即浮现近期因人民币资金太紧所引发的明显结汇压力，令跌幅收窄。

上海一股份行外汇交易主管表示，结汇压力源自人民币资金面太紧，利率太高。“大家都在卖美元换人民币，外汇市场上卖压很强。大家都在想尽办法换人民币，有什么能换人民币的都拿出来换了。”

他并表示，现在来看人民币汇率一面受本币资金面紧张支撑，一面受经济基本面不佳面临贬值压力，两方面合力之下短期可能保持双向波动、大致走平的格局，但“一旦资金面恢复正常，经济面不好，那人民币还是可能面临贬值风险。”

中国银行间资金资市场周四紧张形势空前恶化，隔夜和七天期等质押式回购 盘中均创下至少逾10年来新高。交易员称，大型银行等流动性未见改善，资金难求态势下，很多机构已不计成本融资。

北京时间12:14，人民币兑美元即期报6.1296元，上日收报6.1269元。今日人民币兑美元中间价 为6.1698元，上日中间价为6.1677元。

贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，目标是到2014年中结束购债。不过他还指出，如果经济状况恶化，美联储将停止缩减购债规模。

上海一外资行交易主管表示，贝南克的表态还是有些出乎市场预料。市场还是延续之前的趋势，就是美元持续从亚洲新兴市场撤离。而从周三国务院常务会议的提法看，国内货币政策还是保持中性偏紧，短期来看人民币资金面还是要比预期的要紧一些。

“当前人民币升值预期已经大幅减弱，供求面还将逐步发生变化，后期应该不会像上半年这样单边结汇，而是会相对平衡一些。”他对于下半年人民币汇率分析说。

在经济逐步减速背景下，中国货币政策仍将坚持有保有压的原则。国务院周三召开常务会议称，在坚持稳健的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。

内外需低迷令中国制造业难以走出困境，新出炉的汇丰制造业PMI初值在萎缩区间创出九个月最低位。制造行业表现持续黯淡，且中国政府强调通过改革稳定经济，令市场预期二季度经济增速恐有所放缓。

东京汇市美元周四在亚洲市场盘初持坚，此前已创下逾一个月最大单日涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)确认，如果美国经济一如预期持续复苏，该央行今年将缩减刺激措施。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3005/35，上日尾盘为6.2875。

北京时间12:19，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1280/00元，上一交易日尾盘报6.1228元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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