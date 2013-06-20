路透基点：四家银行考虑参与广中江高速公路100亿元人民币贷款

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，有四家银行考虑参与广中江高速公路管理办公室100亿元人民币(16.3亿美元)融资，期限为18年，此案是由国家开发银行广东分行所主导。
四家银行分别为中国农业银行、中国银行、中国建设银行以及中国邮政储蓄银行的广东分行。
此案预定于下月签约。
一如先前报导，这笔融资取得高速公路过路费作为担保，利率为中国人民银行利率的100%。一名消息人士此前表示，地方政府将会负责还款。
所取得资金将用于建设广中江高速公路。
消息人士表示，借款人是由广东省公路管理局以及江门市政府联合成立。(完)
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
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