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债券 | 2013年 6月 20日 星期四 12:56 BJT

路透基点：四家银行考虑参与广中江高速公路100亿元人民币贷款

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，有四家银行考虑参与广中江高速公路管理办公室100亿元人民币(16.3亿美元)融资，期限为18年，此案是由国家开发银行广东分行所主导。

四家银行分别为中国农业银行、中国银行、中国建设银行以及中国邮政储蓄银行的广东分行。

此案预定于下月签约。

一如先前报导，这笔融资取得高速公路过路费作为担保，利率为中国人民银行利率的100%。一名消息人士此前表示，地方政府将会负责还款。

所取得资金将用于建设广中江高速公路。

消息人士表示，借款人是由广东省公路管理局以及江门市政府联合成立。(完)
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