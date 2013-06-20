路透基点：双汇寻求外资银行对其40亿美元并购贷款案的支持--RLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，中国双汇国际控股正寻求外资银行对其40亿美元巨额融资案的支持，以收购美国猪肉生产商Smithfield Foods。包含估算债务，Smithfield的企业价值为71亿美元。

尚不清楚最初牵头融资的中国银行是否将包括在银团内。中国银行此前已向双汇承贷40亿美元，包括一笔30亿美元的五年期贷款，由备用信用证担保。

中国银行曾就此备用信用证担保的贷款案，向全球银行业者发出邀请。

据消息人士称，30亿美元备用信用证担保贷款的价码超过200个基点。

一名消息人士补充称，双汇正寻求外资银行的定期贷款，其构成或类似于阿里巴巴80亿美元的三部分贷款案。阿里巴巴贷款案分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点，五年期贷款利率为加码275个基点。整体最高综合收益为314个基点。

据另外两名消息人士称，摩根士丹利目前可能会参与双汇此次融资。摩根士丹利还另外牵头一笔30亿美元贷款案，用于Smithfield债务再融资。

一名消息人士表示，此次40亿美元的双汇融资案可能会由Smithfield的股票做担保。

消息人士称，最早本周会有更多细节出炉。

Smithfield和双汇5月29日宣布，双汇将以每股34美元现金，买下Smithfield所有流通股，交易金额共计47亿美元。收购价较Smithfield在5月28日的收盘价溢价约31%。以该价格计算，包含承担Smithfield净债务在内，Smithfield企业价值约为71亿美元。

摩根士丹利是双汇此次收购交易的唯一财务顾问。

双汇国际是河南双汇投资发展股份有限公司的大股东，后者为中国最大的肉类加工商，也是中国以市值计算最大的肉产品上市公司。

此次收购交易预计将在2013年下半年完成。

巴克莱是Smithfield的财务顾问。

Smithfield旗下的知名品牌包括Eckrich，Farmland，Healthy Ones以及Armour。该公司总部位于弗吉尼亚州Smithfield。(完) (编译 侯向明; 审校 王兴亚)