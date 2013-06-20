《国际主要央行公开市场操作一览》--6月20日

路透北京6月20日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/18 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043

6/17 买入公债 55.13 03/31/2018 - 02/28/2019

6/14 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043

6/13 买入公债 32.94 08/15/2020 - 02/15/2023

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年6月13日-2013年7月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约300亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 而美联储主席贝南克表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储2013年晚些时候开始减缓购债计划。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。“委员会预计，在今年稍晚时间放慢购债速度将会是比较适宜的做法，而且如果随后的数据仍然与我们目前的经济预测大致相符，明年上半年我们将继续审慎地削减购债规模，在明年中期前后结束购债，”贝南克表示。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/19 84天期反向交易 1.59亿美元 0.61%（固定利率）

6/18 七天期反向交易 1,020.403 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -1,950.00 0.07%

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示该行做好准备再次行动，因最近欧元区企稳的迹象意味着利率再次成为较有效的工具。他并称欧洲央行有很多措施，必要时将予以采用；一些手段可能造成意外后果，但并不意味着这些举措不应该被采用。他还表示，央行对负存款利率一事维持开放态度，即使这种作法可能会有副作用。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 75,970

上周三 70,400

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当期变化 +5,570

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦在国会参加半年度货币政策听证会时称，货币政策贵在灵活，若经济和财政状况改变将进行必要的政策调整。他说，日本央行4月4日的政策决议，并不意味着在随后两年中不会有其他举动 。但消息人士称，日本央行没有准备新的刺激计划，也没有在现有政策以外考虑备用举措。“日本央行曾非常明确表示，其不会渐进式地采取行动，”一位消息人士表示，“这并不意味着日本央行在必要的时候也不行动，但的确意味着不会轻易出手。”

--日本央行5月21-22日会议记录显示，一位审议委员认为把量化宽松限制在两年内可能有助于稳定公债市场，因央行的货币政策沟通可能实际上加剧了日本债市的波动。会议记录还显示，一位委员也称由于两年内实现2%的通胀目标有难度，日本央行应该限制量化宽松以避免财政失衡。几位委员并不认同上述观点，认为央行当前政策令其有足够的灵活性来调整政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行3,690亿台币存单，若相较存单到期金额3,697.5亿，存单发行余额减7.5亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,547.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,543.5亿，存单发行余额增加4亿台币。