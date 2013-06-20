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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 13:44 BJT

印度经济：印度不太可能禁止进口黄金或提高黄金进口税--财政部官员

路透新德里6月20日 - 印度财政部的一名高官周四表示，印度不大可能禁止进口黄金，或进一步提高黄金进口税，因为这将导致出现更多的黄金走私活动。

该官员补充道，政府阻止卢比汇率创纪录跌势的选项有限。

卢比兑美元 一度跌至59.9350，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克证实，美联储将在今年稍晚开始削减刺激计划，此外数据显示中国6月制造业活动降至九个月低点。(完) (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)
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