欧洲金融：瑞士央行欢迎瑞银和瑞信为提高资本所采取的措施

路透苏黎世6月20日 - 瑞士央行欢迎瑞士信贷 和瑞银 为提高资本所采取的措施，并提醒央行可能进一步采取行动来阻止瑞士松懈的抵押贷款状况。

“在过去一年，瑞士大型银行大幅增加了其风险加权资本比率，”瑞士央行在周四公布的金融稳定年报中称。

“在这方面，与国际同业相比，两家银行目前的状况都相当好。”

之前这两大瑞士银行均针对投资部门裁员。

自去年瑞士央行公布稳定报告以来，瑞士信贷一直在减少高风险资产并提高资本。去年的这份报告因建议瑞士信贷暂停派息或发行新股来提高资本，导致该行股价挫跌至1992年以来最低位。