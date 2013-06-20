欧洲金融：瑞士央行欢迎瑞银和瑞信为提高资本所采取的措施

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透苏黎世6月20日 - 瑞士央行欢迎瑞士信贷 和瑞银 为提高资本所采取的措施，并提醒央行可能进一步采取行动来阻止瑞士松懈的抵押贷款状况。
“在过去一年，瑞士大型银行大幅增加了其风险加权资本比率，”瑞士央行在周四公布的金融稳定年报中称。
“在这方面，与国际同业相比，两家银行目前的状况都相当好。”
之前这两大瑞士银行均针对投资部门裁员。
自去年瑞士央行公布稳定报告以来，瑞士信贷一直在减少高风险资产并提高资本。去年的这份报告因建议瑞士信贷暂停派息或发行新股来提高资本，导致该行股价挫跌至1992年以来最低位。
金融稳定报告与央行6月货币政策评估一并出炉。瑞士央行料将于0730GMT公布利率决议。(完) (编译 王翔琼; 审校 王洋)
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
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